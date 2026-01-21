З'явилися детальні графіки відключення світла в Житомирській області на 22 січня.

"Житомиробленерго" склали докладні графіки відключення світла в Житомирській області на 22 січня через планові роботи в регіоні, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Ввводяться графіки відключення світла в Житомирській області на 22 січня. Вони діютимуть через планові роботи в регіоні. Повідомляється, що в Коростенському районі триватимуть обмеження з 9 до 17 години в таких населених пунктах:

с. Бондарівка вул:

Тараса Шевченка — № 27, 30, 32, 42, 48

с. Полянка вулиці:

Дружби — № 6

Партизанська — № 1, 2, 7, 11

Щаслива — № 1–5, 8, 12, 16

с. Буда вул.:

Центральна — № 1, 2, 15, 17

смт Лугини вулиці:

Зелена — № 2–21, 21а, 23–31б, 33а–35, 37, 50, 52, 56, 58, 60, 62а, 64, 66, 32

Трипільська — № 1, 2, 3, 5, 7

Колгоспна — № 16

Церковна — без №

1-й пров. Зелений — № 4а, 5

2-й пров. Зелений — № 4, 6

пр. Зелений — № 2/2, 3а/1, 4, 8/2, 10/2, 12, 14, 16

с. Новосілка вулиці:

Вишнева — № 1, 2, 6, 8–10, 12, 16–18

Садова — № 1–5, 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 30, 33а, 37, 41

Також обмеження триватимуть з 9 до 17 години в населеному пункті Волиця в Андрушівській громаді. Знеструмлення стосується вулиці:

Житомирська 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 6, 7, 8

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна місія Житомирщини: лікарні отримали сучасне діагностичне обладнання від фонду «Надія».

Також Politeka повідомляла, Сміттєві «багатоповерхівки» посеред лісу: на Житомирщині лісівників через суд змушують заплатити 1,6 мільйона за забруднення лісу.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Житомирській області: що змінилося для пасажирів.