Подорожание проезда в Киеве вступило в силу из-за роста стоимости топлива и других расходов перевозчиков, поэтому рассказываем, кого именно это касается.

Подорожание проезда в Киеве произошло на отдельных пригородных маршрутках, сообщает Politeka.

Стоимость поездки поднялась с 15 до 20 гривен на маршрутах №386 (ст. г. Святошино – с. Лубянка) и №820 (Вишневое – ул. Нижний Вал).

Перевозчики объясняют подорожание проезда в Киеве ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, автомобильные шины, электроэнергию и отопление.

Это также, по словам перевозчиков, повлияло на увеличение общих затрат на эксплуатацию транспорта. Специалисты отмечают, что столичные маршрутки в основном устаревшие и не всегда проходят качественное техническое обслуживание.

Часто в таких автобусах не устанавливают валидаторы, из-за чего значительная часть выручки остается "теневой". Подорожание проезда в Киеве вызвало дискуссии среди экспертов и активистов.

Транспортный аналитик и соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко отметил, что заявления городских властей о повышении тарифов больше похожи на политические заявления, чем на реальные намерения урегулировать тарифы в общественном транспорте.

Несмотря на попытки властей улучшить ситуацию с перевозками, специалисты считают, что делается недостаточно для модернизации маршруток и обеспечения их безопасности.

Корректировку стоимости билета уже ощутили пассажиры, регулярно пользующиеся маршрутками, а власти продолжают обсуждать дальнейшие изменения.

Поэтому повышение цен стало следствием сочетания сезонного роста расходов и длительного недофинансирования столичных маршруток. А это создает дополнительную финансовую нагрузку на пассажиров.

