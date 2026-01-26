Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Киевской области будет способствовать раннему выявлению болезней.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Киевской области стартовало с нового года, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

С 1 января 2026 года жители региона старшего возраста могут получить финансовую поддержку на медицинский скрининг в рамках программы «Скрининг здоровья 40+». Инициатива призвана своевременно выявлять сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и проблемы психического здоровья, отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Участники получат персональное приглашение через приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на Действие.Карту насчитывают 2000 гривен, которые можно использовать исключительно на обследование. Пенсионеры, не пользующиеся цифровыми сервисами, могут оформить помощь через банки или ЦНАПы.

Скрининг будут проводиться в государственных, коммунальных и частных учреждениях, отвечающих стандартам Минздрава и НСЗУ. Полный перечень учреждений будет обнародован в ближайшее время.

Специалисты отмечают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Киевской области будет способствовать раннему выявлению болезней, улучшению профилактики и повышению качества жизни старшего поколения.

На реализацию инициативы в 2026 году из государственного бюджета было выделено 10 миллиардов гривен. Минздрав, НСЗУ, Минцифр и партнеры координируют работу, чтобы программа заработала без задержек.

Кроме того, в Киевской области сообщали о возможности получения гуманитарной помощи. В Фастове заработала социальная столовая Благотворительного фонда Святого Мартина.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ждут людей на зарплату от 45 тысяч.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: как получить 6500 гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Киеве: на какой должности обещают от 30 тысяч.