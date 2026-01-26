Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Київській області сприятиме ранньому виявленню хвороб.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Київській області стартувала з нового року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

З 1 січня 2026-го жителі регіону старшого віку можуть отримати фінансову підтримку на медичний скринінг у рамках програми «Скринінг здоров’я 40+». Ініціатива покликана вчасно виявляти серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та проблеми психічного здоров’я, зазначила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Учасники отримають персональне запрошення через додаток «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на Дія.Картку нараховують 2000 гривень, які можна використати виключно на обстеження. Пенсіонери, що не користуються цифровими сервісами, можуть оформити допомогу через банки або ЦНАПи.

Скринінг проводитимуть у державних, комунальних та приватних закладах, що відповідають стандартам МОЗ і НСЗУ. Повний перелік установ буде оприлюднено найближчим часом.

Фахівці наголошують, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Київській області сприятиме ранньому виявленню хвороб, покращенню профілактики та підвищенню якості життя старшого покоління.

На реалізацію ініціативи у 2026 році з державного бюджету виділено 10 мільярдів гривень. МОЗ, НСЗУ, Мінцифра та партнери координують роботу, щоб програма запрацювала без затримок.

Крім того, в Київській області повідомляли про можливість отримання гуманітарної допомоги.У Фастові запрацювала соціальна їдальня Благодійного фонду Святого Мартіна.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.