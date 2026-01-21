Дефицит продуктов в Киеве формирует заметную разницу между стоимостью одинаковых позиций в разных сетях.

Дефицит продуктов в Киеве уже ощутимо влияет на цены тепличных овощей, которые подмечают посетители магазинов, сообщает Politeka.net.

Аналитики фиксируют наиболее динамичный рост стоимости помидоров. Причиной послужило уменьшение предложения после завершения активной фазы тепличного выращивания. При этом интерес потребителей остается высоким, что создает дополнительное давление на рынок.

Ситуацию усложняет импортный фактор. Зарубежные партии поступают ограниченно, а средняя цена таких томатов за неделю поднялась почти на пятую часть. Это быстро отражается на розничных предложениях супермаркетов и торговых точек.

Подобные процессы наблюдаются и среди тепличных огурцов. Небольшие объемы поставок вместе со стабильным спросом заставляют продавцов корректировать ценники. Специалисты объясняют это сезонным спадом внутреннего производства.

В таких условиях дефицит продуктов в Киеве формирует заметную разницу между стоимостью одинаковых позиций в разных сетях. В некоторых случаях расхождения достигают ощутимых показателей.

Эксперты советуют покупателям внимательно следить за обновлением ассортимента, сравнивать предложения и планировать закупки заранее, чтобы снизить затраты на базовые овощи в период ограниченной доступности.

Кроме того, в Киевской области также дорожают продукты.

Самый ощутимый рост зафиксирован в сегменте бакалеи. Средняя цена килограмма гречки на 7 января составляет 47,85 гривны. За месяц показатель увеличился на 2,72. Минимальный уровень зафиксировали в Auchan – 39,90, максимальный – в Megamarket, где стоимость достигла 61,70. В Metro и Novus продажи проходят в диапазоне около 44,9.

Источник: AgroReview.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киеве: украинцев ждут перемены, к чему готовиться в январе.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: где оказывают поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: из-за какой покупки могут прекратить выплаты.