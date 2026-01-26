Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на стабільну роботу систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області набрало чинності з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення.

Рішення ухвалив виконавчий комітет спільно з КП «Комунальник» під час засідання 11 грудня 2025 року.

Згідно з новими тарифами, кубометр води коштує 30,97 грн, а каналізаційна послуга — 20,99 грн. З ПДВ щомісячний платіж на одну особу становить 280,58 гривні, що на 21% перевищує попередній рівень.

Керівник підприємства Андрій Клепач пояснив, що коригування ставок було необхідним для приведення розрахунків до економічно обґрунтованих показників. Основні причини — подорожчання електроенергії, технічне обслуговування мереж та закупівля матеріалів.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на стабільну роботу систем та безперебійну подачу ресурсів у громаді.

Місцева влада радить мешканцям заздалегідь ознайомитися з новими платіжками та звертатися до адміністрації комунального підприємства для роз’яснень. Своєчасна оплата допомагає уникнути боргів і гарантує безперебійне обслуговування мереж протягом року.

Контроль за рахунками та планування витрат допомагає зберегти стабільний доступ до водопостачання і каналізації для всіх мешканців громади.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

