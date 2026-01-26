Подорожчання продуктів у Харківській області стало помітним завдяки даним Мінфіну та моніторингу цін у найбільших супермаркетах, повідомляє Politeka.

Так, за даними Мінфіну, середня ціна на сосиски «Алан Віденські» вагою 376 грамів у січні 2026 року досягла 190,27 грн, хоча у грудні 2025 року вона становила 180,63.

Індекс споживчих цін у січні показав 103,52%, що свідчить про зростання на 3,52% порівняно з попереднім місяцем. Не менш помітне подорожчання продуктів у Харківській області спостерігається й серед круп.

Кілограм пшона у Megamarket коштує 32,20 грн, а в Auchan — 33,90 грн, при середній ціні 33,05 грн. Для порівняння, у грудні 2025 року середня вартість складала 31,83. Індекс споживчих цін на пшоно у січні сягнув 105,25%, що відображає зростання на 5,25%.

Також підвищилися цінники на олію. Рафінована олія «Олейна» об’ємом 850 мл у середньому коштує 89,23 грн, тоді як у грудні минулого року її середня вартість була 84,83.

У магазинах Auchan та Megamarket олія виросла до 91,10 та 90,60 відповідно. Такі зміни відображають загальні тенденції подорожчання на ринку продуктів у Харківській області.

Основними причинами росту цінників є наслідки війни та економічні чинники. Через бойові дії значно скоротилося поголів’я худоби та птиці, що безпосередньо впливає на вартість м’яса, ковбасних виробів і яєць.

Збільшення витрат на логістику та ризики перевезень також підвищують цінники на товари. Перебої з електропостачанням змушують виробників користуватися дорогими генераторами.

Крім того, впливає загальна інфляція та коливання курсу долара, які підвищують ціну імпортних товарів і складових виробництва.

