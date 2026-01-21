Работа для пенсионеров в Харькове доступна по многим направлениям.

Работа для пенсионеров в Харькове представлена ​​вакансиями с гибким графиком и понятными требованиями, сообщает Politeka.

На платформе work.ua появились актуальные предложения для людей постарше из разных сфер. Часть работодателей делает акцент на стабильности, официальном оформлении и умеренной нагрузке.

Среди доступных вариантов – должность водителя в Восточном региональном центре страхового фонда документации. Заработная плата составляет 10000 гривен. Работник управляет служебным автомобилем CHERY ELARA, доставляет бумаги и сотрудников в пределах города, возможны короткие поездки по областям.

Для этой занятости требуется водительский стаж от пяти лет, внимательность, знание правил дорожного движения и готовность к переменному расписанию.

Еще одно предложение касается логистики. Кондитерская фабрика "Полюс ЛТД" ищет грузчика с заработком 18 500 гривен. Предусмотрено официальное трудоустройство и пятидневная рабочая неделя с утренним началом смены.

Обязанности включают в себя перемещение продукции, комплектацию заказов и работу с накладными. Предыдущий опыт не обязателен, ключевыми остаются дисциплинированность и ответственность.

Также работа для пенсионеров в Харькове доступна в производственном секторе. Предприятие ФЛП Михайлюк М.В. приглашает слесаря-механосборщика для изготовления оборудования пищевого назначения.

Оплата труда колеблется от 20000 до 25000 гривен. График – полный рабочий день, с официальным оформлением. От кандидатов ждут базовый профессиональный опыт, внимательность к деталям и умение работать с технической документацией.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто рискует потерять соцподдержку.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: куда обращаться, чтобы получить крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно могут предоставить и куда обращаться.