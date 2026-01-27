С января 2026 в Южноукраинске стартует повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области, передает Politeka.
Информацию обнародовал городской совет на официальном портале.
Инициатива исходит от КП «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство» и связана с ростом затрат на электроэнергию, повышением цен на услуги Южноукраинской АЭС и увеличением прожиточного минимума.
По новым расчетам, централизованное водоснабжение обойдется в 49,34 грн за кубометр по НДС, тогда как ранее тариф составил 43,08. Стоимость водоотвода вырастет до 63,02 грн с налогом вместо 57,60.
Для оздоровительно-реабилитационного комплекса «Искра» и объектов гидрокомплекса установлена отдельная ставка — 25,86 грн за кубометр без НДС. Окончательное решение о корректировке тарифов примет исполнительный комитет городского совета.
Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области позволяет предприятию покрывать реальные расходы, поддерживать стабильную работу систем и своевременно обслуживать сети.
Также стоит отметить, что цены на отопление и горячую воду остаются неизменными из-за государственного моратория на период военного положения и шесть месяцев после его завершения.
Жителям советуют ознакомиться с проектом, планировать семейный бюджет и следить за обновлениями на портале совета во избежание недоразумений при оплате услуг.
Регулярная проверка показателей счетчика и своевременная оплата помогают обеспечить стабильное водоснабжение и бесперебойную работу сетей в доме.
