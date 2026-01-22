Подача электроэнергии будет приостановлена, поэтому следует ознакомиться с графиками отключения света в Сумской области на 23 января.

Графики отключения света в Сумской области на 23 января вводятся из-за плановых технических и профилактических работ на сетях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Сумиобленерго».

В связи с проведением плановых технических работ, компания «Сумиобленерго» обнародовала обновленные графики временных отключений электроэнергии на 23 января в Сумской области.

В частности, в Шостке подача электроэнергии будет приостановлена ​​с 9:00 до 15:00. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

ул. Винница - 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Также обесточивание ждут жителей Ахтырки. Обесточения произойдут с 8 до 17 часов в домах по следующим адресам:

29-го воздушно-десантного полка - № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

пров. 2-й Малыновый - № 2А

пров. 3-й Малыновый - № 1, 1В, 7, 8, 9, 11, 16, 22

8 Березня - № 1-7А, 8А-14А, 16-21, 22-27, 28-35А, 36-40З, 41-44, 46-56, 59, 61, 63, 65А, 69, 71, 73, 75

93-й Брыгады «Холодный Яр» — № 1–154 (в т.ч. с буквами: 1А, 11А, 34А, 67А, 80А, 81А/Б, 85А/Б, 96А, 107А, 115А, 116А, 14А 153А)

Вадыма Кутового:

21, 22, 23, 25–33, 35, 37

21, 22, 23, 25–33, 35, 37 Валерия Глебова:

1, 1А, 2-7, 9-18, 20-49, 51, 53, 55, 57

1, 1А, 2-7, 9-18, 20-49, 51, 53, 55, 57 Васыля Сухомлынського:

1, 1А, 2–13 (все буквенные дома), 14–18, 20, 22, 24

1, 1А, 2–13 (все буквенные дома), 14–18, 20, 22, 24 Велыка Зарична:

54, 56А, 58, 62, 64, 65, 67–75, 77, 85, 91, 93, 95, 107

54, 56А, 58, 62, 64, 65, 67–75, 77, 85, 91, 93, 95, 107 Вербовий:

1–7, 8А, 9, 11–16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35А, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

1–7, 8А, 9, 11–16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35А, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 Весняна:1–89 (включая дома с буквами), 95

пров. Весняный: 1, 2А-2В, 3-11, 13, 13А, 14-18, 20, 22, 28

С 9 до 15 часов вводятся дополнительные ограничения в населенном пункте Лебедын. Выключение коснутся ряда адресов:

Покривська — № 8, 10–16, 18–69, 71–78, 80–95, 97, 101, 103

Клысив — № 2–14, 16–30, 32–36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Мыколы Леонтовыча — № 1, 3–8

Орлив — № 3–7

Петропавливська — № 92

Васыля Сымоненка — № 3–9, 12, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 9/1, 12/1

Боднивка — № 2

Шевська — № 4–40, 42, 44, 46, 48

Шевченкивська — № 3–15, 17, 19, 21, 23

С 8:30 до 14:30 в городе Конотоп также будут действовать графики отключения света 23 января. Они касаются адресов:

Новоселивська - № 1-36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50-52, 54, 56, 58, 11А, 25А;

пров. 1-й Новоселивськый - № 7.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

