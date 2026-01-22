Подачу електроенергії буде призупинено, тому варто ознайомитись з графіками відключення світла в Сумській області на 23 січня.

Графіки відключення світла в Сумській області на 23 січня вводиться через планові технічні та профілактичні роботи на мережах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У зв’язку з проведенням планових технічних робіт компанія «Сумиобленерго» оприлюднила оновлені графіки тимчасових відключень електроенергії на 23 січня в Сумській області.

Зокрема, у Шостка подачу електроенергії буде призупинено з 9:00 до 15:00. Обмеження діятимуть за такими адресами:

вул. Вінниця — 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Також знеструмлення чекають на жителів Охтирки. Знеструмлення стануться з 8 до 17 години в будинках за наступними адресами:

29-го повітряно-десантного полку — № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

пров. 2-й Малиновий — № 2А

пров. 3-й Малиновий — № 1, 1В, 7, 8, 9, 11, 16, 22

8 Березня — № 1–7А, 8А–14А, 16–21, 22–27, 28–35А, 36–40З, 41–44, 46–56, 59, 61, 63, 65А, 69, 71, 73, 75, 77, 89

93-ї Бригади «Холодний Яр» — № 1–154 (у т.ч. з літерами: 1А, 11А, 34А, 67А, 80А, 81А/Б, 85А/Б, 96А, 107А, 115А, 116А, 139А, 143А, 147А, 153А)

Вадима Кутового:

21, 22, 23, 25–33, 35, 37

Валерія Глєбова:

1, 1А, 2–7, 9–18, 20–49, 51, 53, 55, 57

Василя Сухомлинського:

1, 1А, 2–13 (усі літерні будинки), 14–18, 20, 22, 24

Велика Зарічна:

54, 56А, 58, 62, 64, 65, 67–75, 77, 85, 91, 93, 95, 107

Вербовий:

1–7, 8А, 9, 11–16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35А, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

1–7, 8А, 9, 11–16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35А, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 Весняна: 1–89 (включно з будинками з літерами), 95

пров. Весняний: 1, 2А–2В, 3–11, 13, 13А, 14–18, 20, 22, 28

З 9 до 15 години вводяться додаткові обмеження в населеному пункті Лебедин. Вимкнення торкнуться низки адрес:

Покрівська — № 8, 10–16, 18–69, 71–78, 80–95, 97, 101, 103

Клисів — № 2–14, 16–30, 32–36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Миколи Леонтовича — № 1, 3–8

Орлів — № 3–7

Петропавлівська — № 92

Василя Симоненка — № 3–9, 12, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 9/1, 12/1

Боднівка — № 2

Шевська — № 4–40, 42, 44, 46, 48

Шевченківська — № 3–15, 17, 19, 21, 23

З 8:30 до 14:30 години в місті Конотоп також діютимуть графіки відключення світла 23 січня. Вони стосуються адрес:

Новоселівська — № 1–36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50–52, 54, 56, 58, 11А, 25А;

пров. 1-й Новоселівської — № 7.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

