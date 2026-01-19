Дефицит продуктов в Сумской области и дальше будет определять тенденции формирования стоимости подсолнечного масла для потребителей и экспортеров.

Дефицит продуктов в Сумской области заметно ощущается на популярных товарах из-за ограниченного предложения сырья, сообщает Politeka.net.

Аграрии завершили сезон сбора подсолнечника с урожаем в 9 миллионов тонн вместо прогнозируемых 11 миллионов, что привело к сокращению ресурсов для перерабатывающих предприятий. Это влияет не только на внутренний рынок, но и экспортную составляющую продукции.

Специалисты отмечают, что рост цен на подсолнечное масло может составить 10-15%. Повышение обусловлено не только меньшим урожаем, но увеличением себестоимости производства и частыми отключениями электроэнергии. В результате часть покупателей начала скупать масло впрок, опасаясь дальнейшего подорожания.

Однако эксперты отрасли успокаивают: панику распространять не стоит. Ежегодное производство в Украине составляет около 5,5 миллионов тонн, тогда как внутреннее потребление не превышает 500 тысяч тонн. Поэтому общенациональной нехватки пока не ожидают.

Производители добавляют, что перебои с электроснабжением остаются риском для предприятий. Хотя большинство заводов оборудованы генераторами, работа исключительно на альтернативных источниках энергии экономически невыгодна. Основное давление на цену формирует ограниченное количество сырья.

Аналитики прогнозируют, что цены на продукты переработки подсолнечника будут оставаться высокими в начале нового сезона. Это может сказаться на внутреннем рынке, а также позициях украинских производителей на международной арене. Дефицит продуктов в Сумской области и дальше будет определять тенденции формирования стоимости подсолнечного масла для потребителей и экспортеров.

Источник: agroweek.com

