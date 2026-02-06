Помимо основной выплаты на жительство, ВПЛ могут получить дополнительную разовую денежную помощь в Полтавской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области назначается переселенцам, однако в 2026 году они могут получить дополнительные выплаты, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

С 2026 года размеры ежемесячных выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не изменятся. Сохраняется поддержка 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн - для детей и лиц с инвалидностью.

Но помимо основной выплаты на жительство, переселенцы могут получить дополнительную разовую. Речь идет о тех людях, которые не просто получали выплаты, но и официально работали или вели бизнес в течение определенного времени.

Право на разовую денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области имеют внутренне перемещенные лица, если одновременно выполнили условия:

человек получал пособие на жительство для ВПЛ;

непрерывно работала или была ФЛП 6 месяцев подряд;

может документально подтвердить факт работы или уплаты налогов.

Ее начисляют в месяце, наступающем после завершения непрерывного шестимесячного периода работы, при официальном подтверждении занятости. Размер единовременного пособия составляет 2 000 гривен, а для лиц с инвалидностью - 3 000 гривен.

Чтобы подтвердить право на выплату, необходимо предоставить пакет документов, в частности:

сведения об уплате страховых взносов из реестра застрахованных лиц;

справку с места работы об уплате единого социального взноса или единого налога;

копию налоговой декларации плательщика единого налога, принятую налоговой службой.

Все документы представляются лично в органы Пенсионного фонда Украины. В случае отказа в назначении заявитель имеет право обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или воспользоваться системой бесплатной правовой помощи.

Источник: fakty.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтаве: где зарплаты начинаются от 22 000 гривен.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве: какую именно помощь окажут.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: новые правила выплат в 2026 году.