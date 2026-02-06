Крім основної виплати на проживання, ВПО можуть отримати додаткову разову грошову допомогу у Полтавській області.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області призначається переселенцям, проте у 2026 році вони можуть отримати додаткові виплати, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

З 2026 року розміри щомісячних виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) не зміняться. Зберігається виплати 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

Але крім основної виплати на проживання, переселенці можуть отримати додаткову разову виплату. Йдеться про тих людей, які не просто отримували виплати, але й офіційно працювали або вели бізнес протягом певного часу.

Право на разову грошову допомогу для ВПО у Полтавській області мають внутрішньо переміщені особи, якщо одночасно виконали умови:

людина отримувала допомогу на проживання для ВПО;

безперервно працювала або була ФОП 6 місяців поспіль;

може документально підтвердити факт роботи або сплати податків.

Виплату нараховують у місяці, що настає після завершення безперервного шестимісячного періоду роботи, за умови офіційного підтвердження зайнятості. Розмір одноразової допомоги становить 2 000 гривень, а для осіб з інвалідністю — 3 000 гривень.

Щоб підтвердити право на виплату, необхідно подати пакет документів, зокрема:

відомості про сплату страхових внесків з реєстру застрахованих осіб;

довідку з місця роботи про сплату єдиного соціального внеску або єдиного податку;

копію податкової декларації платника єдиного податку, прийняту податковою службою.

Усі документи подаються особисто до органів Пенсійного фонду України. У разі відмови в призначенні виплати заявник має право звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або скористатися системою безоплатної правової допомоги.

