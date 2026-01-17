Подорожание проезда в Полтаве задел ряд маршрутов, однако на отдельных линиях цены остались на старом уровне, сообщает Politeka.

В конце прошлого года частные перевозчики повысили тариф до 15 гривен за поездку, в то же время на маршрутах №37, №43 и №51 формально оставили старую цену 10 гривен, но только при оплате наличными.

Такой подход создает фактическую разницу между безналичными и наличными платежами и, по словам экспертов, провоцирует прозрачность расчетов в общественном транспорте.

По словам владельца электронного билета «Фарго Системс» Сергея Веренкиотова, городской совет подтвердил новый тариф 15 гривен для всех видов оплаты. Он отметил, что они вынужденно пошли на подорожание проезда в Полтаве.

Поднятие тарифов объясняют несколькими факторами. Прежде всего, на маршрутах №37, №43 и №51 почти отсутствует конкуренция со стороны троллейбусов и крупногабаритных автобусов, поэтому частные перевозчики фактически контролируют пассажиропоток.

В то же время, зимой количество пассажиров больше, что делает перевозку более рентабельными, но к лету тариф 15 грн для многих пассажиров остается существенной финансовой нагрузкой.

Кроме того, сохранение старого тарифа для отдельных маршрутов фактически стимулирует пассажиров пользоваться наличной оплатой, когда безналичная остается дороже.

Такое неравномерное подорожание проезда в Полтаве, по словам специалистов, помогает стимулировать электронное обращение средств, в то же время частично решая проблему теневых расчетов, которые до сих пор распространены среди частных перевозчиков.

