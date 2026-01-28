Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области предоставляются, чтобы обеспечить базовые потребности в еде и поддержать семьи в сложных условиях.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области регулярно раздают в центре «ЯМариуполь. Винница», сообщает Politeka.

Как говорится на официальном Фейсбуке-странице организации, каждая мариупольская семья может получить бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области.

Раздача возможна раз в месяц. По словам организаторов, такие свертки помогают обеспечить ежедневный рацион и облегчают быт тем, кто переехал через войну.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области формируются из базовых товаров, среди которых чай и сахар, крупы и макароны, консервы и кукуруза, а также другие товары, необходимые для приготовления полноценных блюд.

Один из бенефециаров поделился своими впечатлениями от полученного набора. Она отметила, что очень благодарна за постоянную помощь.

В наборе хороший состав с базовыми товарами на каждый день, из которого можно многое приготовить. Каждая семья может получить помощь один раз в 31 день в центре Ямариуполя. Винница».

Организация находится на улице Соборная, 50. Работники центра отмечают, что распределение продовольствия проводится систематически, чтобы все нуждающиеся могли рассчитывать на поддержку.

Следует отметить, что такая гумнитарная поддержка является частью комплексной помощи, включающей не только питание, но и социальную помощь для переселенцев.

Центр предоставляет информацию о других услугах, помогает с юридическими и социальными вопросами, а также консультирует семьи по организации быта в новых условиях.

Благодаря постоянной работе волонтеров и сотрудничеству с Мариупольским городским советом, удается немного улучшить жизнь тех, кто вынужден был убегать от войны.

