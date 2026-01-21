Новый график движения поездов в Винницкой области был введен для одного из пригородных маршрутов из-за уменьшения пассажиропотока.

Новый график движения поездов в Винницкой области начал действовать с 21 января и касается пригородной дневной пары №6271/6274 сообщением Гайворон – Рудница – Гайворон, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Фейсбук-странице Гайворонской узкоколейки, новый график движения поездов в Винницкой области был введен на период до 1 марта включительно.

Нововведения появились в связи с сокращением количества пассажиров в зимний сезон. Согласно новому графику движения поездов в Винницкой области, пассажирские составы №6271/6274 начали ходить только в так называемые базарные дни.

Курсирование осуществляется во вторник, пятницу и воскресенье по действующему расписанию, без изменений во время отправления и прибытия. Такое решение было принято с учетом реального спроса на перевозку и сезонных особенностей поездок жителей общин.

На территории нашего региона пригородный электропоезд №6271/6274 совершает остановки на станциях Жданово, Луговая, Осеевка, Устье, Кириевка, Бершадь, Яланец, Яланец 2, Пятковка, Каташин, Дохно, Куреневка, Щербаково, Нефар и Рудница.

Важно отметить, что нововведения не коснулись вечерней пары пригородных складов №6273/6272. По информации перевозчика, их расписание и периодичность курсирования остались без изменений и выполняются в обычном режиме.

Это позволяет частично сохранить транспортную доступность для пассажиров, пользующихся железной дорогой в вечернее время. В сообщении отмечается, что изменения носят временный характер и связаны исключительно со снижением пассажиропотока в зимний период.

