Подорожчання продуктів в Одесі продовжує впливати на бюджет місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

За останній місяць суттєво підвищилися ціни на м’ясні вироби, бакалію та консервовані продукти.

М’ясна продукція, зокрема ковбаса варена «Алан лікарська», подорожчала майже на 64 грн. Середня вартість за кілограм нині становить 479,46, тоді як у грудні вона була 426,30 гривень. У різних супермаркетах ціни відрізняються: найдешевше — у Auchan (439), найдорожче — у Megamarket (506,40).

Консерви, наприклад кукурудза «Верес» (340 г), подорожчали на 5,88 грн і в середньому коштують 59,42. У торгових мережах спостерігаються суттєві коливання: від 54,50 у Auchan до 68,40 у Megamarket.

Бакалія теж зазнала змін. Вермішель довга (1 кг) зросла в ціні на 2 грн — тепер середня вартість 31,50 грн. У Metro ціна залишається стабільною на рівні 31,50, тоді як у грудні середній показник складав 30,16.

Молочні продукти демонструють найбільше зростання. Сир твердий «Комо традиційний 50%» подорожчав на 92,67 грн і зараз коштує 566,67 за кілограм. Найдешевша пропозиція в Auchan — 519 гривень, а найдорожча в Novus — 599.

Курятина стегно, навпаки, трохи подешевшала — на 1,67 грн. Середня ціна за кілограм нині 157,33. Різниця у вартості між магазинами становить до 5 гривень.

Експерти пояснюють подорожчання продуктів в Одесі поєднанням сезонних факторів, зростанням витрат на логістику, підвищенням закупівельних цін від виробників та валютними коливаннями.

Фахівці радять покупцям порівнювати ціни в різних мережах і відстежувати акції, щоб зменшити витрати. Особливо це стосується бакалії та консервованих товарів, де коливання вартості найбільш помітні.

