Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области официально начало действовать с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Обновленные расчеты обнародовало коммунальное предприятие « Костопольводоканал ».

Корректировка коснулась сферы водоснабжения и водоотведения. Соответствующее решение принял городской совет после пересмотра экономических показателей работы предприятия.

Согласно установленным нормам, стоимость одного кубометра воды составляет 38,14 гривен. Услуга канализации оценивается в 42,10 грн. с учетом НДС. Именно такие суммы указываются в платежных документах, поступающих потребителям с января.

В городской администрации объясняют: пересмотр цен обусловлен ростом затрат на электроэнергию, обслуживание сетей, закупку материалов, а также оплату труда специалистов. Для поддержания непрерывной работы в условиях военного положения дополнительно применяют резервные автономные установки на случай обесточений.

Представители «Костопольводоканала» обращают внимание и на другие факторы. Незаконные подключения, отсутствие индивидуальных счетчиков и увеличенное потребление создают дополнительную нагрузку на систему, что отрицательно сказывается на финансовом балансе предприятия.

Для повышения прозрачности новые расценки сравнили с показателями соседних общин. Это позволило жителям более объективно оценить изменения и скорректировать собственное финансовое планирование.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на сохранение качества сервиса и стабильную работу инженерной инфраструктуры. Потребителям рекомендуют заранее планировать оплату, проверять исправность учетных приборов и следить за официальными сообщениями во избежание накопления задолженности.

Регулярный контроль счетов помогает обеспечить непрерывное водоснабжение и надежную работу канализационной системы.

