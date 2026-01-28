Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области официально начало действовать с начала 2026 года, сообщает Politeka.
Обновленные расчеты обнародовало коммунальное предприятие « Костопольводоканал ».
Корректировка коснулась сферы водоснабжения и водоотведения. Соответствующее решение принял городской совет после пересмотра экономических показателей работы предприятия.
Согласно установленным нормам, стоимость одного кубометра воды составляет 38,14 гривен. Услуга канализации оценивается в 42,10 грн. с учетом НДС. Именно такие суммы указываются в платежных документах, поступающих потребителям с января.
В городской администрации объясняют: пересмотр цен обусловлен ростом затрат на электроэнергию, обслуживание сетей, закупку материалов, а также оплату труда специалистов. Для поддержания непрерывной работы в условиях военного положения дополнительно применяют резервные автономные установки на случай обесточений.
Представители «Костопольводоканала» обращают внимание и на другие факторы. Незаконные подключения, отсутствие индивидуальных счетчиков и увеличенное потребление создают дополнительную нагрузку на систему, что отрицательно сказывается на финансовом балансе предприятия.
Для повышения прозрачности новые расценки сравнили с показателями соседних общин. Это позволило жителям более объективно оценить изменения и скорректировать собственное финансовое планирование.
Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на сохранение качества сервиса и стабильную работу инженерной инфраструктуры. Потребителям рекомендуют заранее планировать оплату, проверять исправность учетных приборов и следить за официальными сообщениями во избежание накопления задолженности.
Регулярный контроль счетов помогает обеспечить непрерывное водоснабжение и надежную работу канализационной системы.
