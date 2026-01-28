Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на збереження якості сервісу й стабільну роботу інженерної інфраструктури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області офіційно почало діяти з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Оновлені розрахунки оприлюднило комунальне підприємство «Костопільводоканал».

Коригування торкнулося сфери водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення ухвалила міська рада після перегляду економічних показників роботи підприємства.

Згідно з установленими нормами, вартість одного кубометра води становить 38,14 гривень. Послуга каналізації оцінюється у 42,10 гривень з урахуванням ПДВ. Саме такі суми зазначаються у платіжних документах, які надходять споживачам із січня.

У міській адміністрації пояснюють: перегляд цін зумовлений зростанням витрат на електроенергію, обслуговування мереж, закупівлю матеріалів, а також оплату праці фахівців. Для підтримки безперервної роботи в умовах воєнного стану додатково застосовують резервні автономні установки на випадок знеструмлень.

Представники «Костопільводоканалу» звертають увагу й на інші чинники. Незаконні підключення, відсутність індивідуальних лічильників та збільшене споживання створюють додаткове навантаження на систему, що негативно позначається на фінансовому балансі підприємства.

Для підвищення прозорості нові розцінки порівняли з показниками сусідніх громад. Це дало змогу жителям об’єктивніше оцінити зміни та скоригувати власне фінансове планування.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на збереження якості сервісу й стабільну роботу інженерної інфраструктури. Споживачам рекомендують заздалегідь планувати оплату, перевіряти справність облікових приладів та стежити за офіційними повідомленнями, щоб уникнути накопичення заборгованості.

Регулярний контроль рахунків допомагає забезпечити безперервне водопостачання й надійну роботу каналізаційної системи громади.

