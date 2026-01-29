Работа для пенсионеров в Киеве доступна в различных сферах.

Работа для пенсионеров в Киевской области включает предложения с гибким графиком, официальным оформлением и стабильным доходом, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте work.ua.

Вакансии ориентированы на людей постарше, которые стремятся оставаться активными и востребованными на рынке труда.

На платформе work.ua собрали актуальные варианты занятости. Среди них – монтажник систем вентиляции и кондиционирования. Позиция предусматривает полное обеспечение инструментами, служебный автомобиль и заработок от 35 до 40 тысяч гривен. Требования включают практический опыт, физическую выносливость, умение работать с электрооборудованием и водительское удостоверение категории B.

Также доступна работа для пенсионеров в области в розничной торговле. Сеть АТБ-Маркет приглашает помощников продавца-консультанта с официальным оформлением, оплатой 19 800 гривен, оплачиваемыми больничными и отпусками. Обязанности связаны с поддержанием порядка торгового зала и созданием комфортных условий для посетителей.

Особое внимание привлекает вакансия курьера почтоматов в компании «Новая Почта». Кандидатам предлагают до 60 тысяч гривен дохода, медицинское страхование, обучение и удобное расписание. Работа включает в себя доставку отправлений, контроль состояния автомобиля и внесение информации через мобильное приложение.

Работодатели отмечают, что такие предложения позволяют людям преклонного возраста совмещать занятость с личной жизнью и сохранять финансовую стабильность.

Разнообразие вакансий позволяет людям старшего возраста выбрать занятость в соответствии с собственным опытом, состоянием здоровья и желаемым ритмом жизни.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.