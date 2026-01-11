Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Киеве и раскрыли подробности.

Синоптики раскрыли прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Киеве и рассказали, чего ждать в эти зимние дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Киеве. Начнется все с прохладного времени и минусовых температур.

В понедельник 12 числа: несмотря на ясное утро, днем ​​и вечером в столице будет пасмурно. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит -11°C, а ночью она упадет до -16°C.

Во вторник, 13.01: температура воздуха опустится до -17°C ночью, днем ​​будет -12°C. Облачная погода продержится в столице весь день. Осадков не ожидается.

Среда, 14.01: в этот день будет облачным. Утром и до позднего вечера будет идти мелкий снег. Температурные колебания от -17 до -12°C.

Четверг, 15 января: облачность продержится весь день. Дождей или снега не ожидается. В течение дня температура будет держаться в пределах -17...-12°C.

В пятницу, 16:01: с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Дождей или снега не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах -18...-8°C. Если в этот день на небе появлялось белое облако, это предвещало метель и метель.

Суббота, 17.01: в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. Показатели термометра будут колебаться от -9 до -3°C.

В воскресенье 18.01: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Температурные показатели от -4 до -3°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 12 по 18 января в Киеве обещает прохладное со снегом и морозами пору.

