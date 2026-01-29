Робота для пенсіонерів у Київській області доступна в різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Київській області охоплює пропозиції з гнучким графіком, офіційним оформленням та стабільним доходом, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті work.ua.

Вакансії орієнтовані на людей старшого віку, які прагнуть залишатися активними й затребуваними на ринку праці.

На платформі work.ua зібрали актуальні варіанти зайнятості. Серед них — монтажник систем вентиляції та кондиціювання. Позиція передбачає повне забезпечення інструментами, службовий автомобіль і заробіток від 35 до 40 тисяч гривень. Вимоги включають практичний досвід, фізичну витривалість, уміння працювати з електрообладнанням та водійське посвідчення категорії В.

Також доступна робота для пенсіонерів у Київській області у сфері роздрібної торгівлі. Мережа АТБ-Маркет запрошує помічників продавця-консультанта з офіційним оформленням, оплатою 19 800 гривень, оплачуваними лікарняними та відпустками. Обов’язки пов’язані з підтриманням порядку в торговельній залі й створенням комфортних умов для відвідувачів.

Окрему увагу привертає вакансія кур’єра поштоматів у компанії «Нова Пошта». Кандидатам пропонують до 60 тисяч гривень доходу, медичне страхування, навчання та зручний розклад. Робота включає доставку відправлень, контроль стану автомобіля та внесення інформації через мобільний застосунок.

Роботодавці зазначають, що такі пропозиції дозволяють людям поважного віку поєднувати зайнятість із особистим життям і зберігати фінансову стабільність.

Різноманіття вакансій дає змогу людям старшого віку обрати зайнятість відповідно до власного досвіду, стану здоров’я та бажаного ритму життя.

