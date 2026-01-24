Работа для пенсионеров во Львове представлена ​​несколькими практическими предложениями с официальным оформлением и конкурентной оплатой, сообщает Politeka.

Работодатели открывают вакансии в сфере торговли, обслуживания и общественного питания.

На сайте work.ua обнародовали подборку актуальных вариантов. В частности, сеть супермаркетов "Сільпо" объявила набор начальника охраны для торгового центра "ВАМ". Заработная плата составляет 43500 гривен. Основная задача – обеспечение безопасности посетителей и персонала.

Для этой должности важны внимательность, активность и умение общаться с людьми. Работодатель предлагает официальное трудоустройство и удобное расписание, что делает вакансию привлекательной для людей постарше. Именно такая работа для пенсионеров позволяет сочетать ответственность с комфортными условиями.

Также в городе открыт набор дворников с доходом 19000-20000 гривен. Занятость предполагает восьмичасовую смену, а выходные приходятся на субботу и воскресенье. Компания гарантирует официальный договор и выплаты дважды в месяц. Требования остаются базовыми – добросовестность и ответственное отношение.

Особое внимание привлекает предложение в ресторанной сфере. Заведение «Панорама» при одноименной гостинице ищет поваров с оплатой от 25 000 до 36 240 гривен. В обязанности входит приготовление блюд по технологическим картам, соблюдение санитарных норм и контроль качества продуктов.

Сотрудникам обеспечивают посменный график, бесплатное питание, стабильную оплату и возможность повышать квалификацию. Эксперты отмечают, что рынок труда города позволяет людям преклонного возраста найти занятия в соответствии с собственным опытом и физическими возможностями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.