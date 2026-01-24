Робота для пенсіонерів у Львові дозволяє поєднувати відповідальність із комфортними умовами.

Робота для пенсіонерів у Львові нині представлена кількома практичними пропозиціями з офіційним оформленням і конкурентною оплатою, повідомляє Politeka.

Роботодавці відкривають вакансії у сфері торгівлі, обслуговування та громадського харчування.

На сайті work.ua оприлюднили добірку актуальних варіантів. Зокрема, мережа супермаркетів «Сільпо» оголосила набір начальника охорони для торговельного центру «ВАМ». Заробітна плата становить 43 500 гривень. Основне завдання — забезпечення безпеки відвідувачів і персоналу.

Для цієї посади важливі уважність, активність та вміння спілкуватися з людьми. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування й зручний розклад, що робить вакансію привабливою для людей старшого віку. Саме така робота для пенсіонерів у Львові дозволяє поєднувати відповідальність із комфортними умовами.

Також у місті відкрито набір двірників із доходом 19 000–20 000 гривень. Зайнятість передбачає восьмигодинну зміну, а вихідні припадають на суботу та неділю. Компанія гарантує офіційний договір і виплати двічі на місяць. Вимоги залишаються базовими — сумлінність і відповідальне ставлення.

Окрему увагу привертає пропозиція у ресторанній сфері. Заклад «Панорама» при однойменному готелі шукає кухарів із оплатою від 25 000 до 36 240 гривень. До обов’язків входить приготування страв за технологічними картами, дотримання санітарних норм і контроль якості продуктів.

Працівникам забезпечують позмінний графік, безкоштовне харчування, стабільну оплату та можливість підвищувати кваліфікацію. Експерти зазначають, що ринок праці міста дозволяє людям поважного віку знайти заняття відповідно до власного досвіду й фізичних можливостей.

