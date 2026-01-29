Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно тем гражданам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется через специальный фонд, который формируется сельскими, поселковыми и городскими советами или уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Помещение назначается по месту фактического пребывания переселенцев на срок до одного года, а в случае необходимости срок проживания можно продлить.

Для каждого человека предусмотрено минимум шесть квадратных метров жилой площади, а распределение помещений осуществляется по балльной системе оценивания потребности, что позволяет определять приоритетность семей и отдельных граждан.

Первоочередное право на получение бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры, чей дом был разрушен или стал непригодным из-за боевых действий.

Чтобы получить бесплатное жилье в Харькове, ВПЛ нужно стать на учет граждан, нуждающихся в временном проживании.

Для этого следует обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета или районной государственной администрации.

На каждое лицо или семью заводят учетное дело и присваивают индивидуальный номер для дальнейшей идентификации.

Необходимые документы включают копии паспорта, РНОКПП, справку внутренне перемещенного лица, свидетельства о рождении или браке, удостоверение опекуна или попечителя, а также документы, подтверждающие приоритетность получения крыши над головой.

Важно знать, что органы власти не могут потребовать плату за поселение или помощь в размещении.

