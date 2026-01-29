Безкоштовне житло для ВПО у Харкові доступне тим громадянам, які через війну були змушені залишити свої домівки.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові надається через спеціальний фонд, що формується сільськими, селищними та міськими радами або уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

Помешкання призначають за місцем фактичного перебування переселенців на строк до одного року, а у разі потреби термін проживання можна продовжити.

Для кожної особи передбачено мінімум шість квадратних метрів житлової площі, а розподіл приміщень здійснюється за бальною системою оцінювання потреби, що дозволяє визначати пріоритетність сімей і окремих громадян.

Першочергове право на отримання безкоштовного житла для ВПО у Харкові мають багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чий будинок був зруйнований або став непридатним через бойові дії.

Щоб отримати безкоштовне житло в Харкові, ВПО потрібно стати на облік громадян, що потребують тимчасового проживання.

Для цього слід звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської, селищної або міської ради чи районної державної адміністрації.

На кожну особу або сім’ю заводять облікову справу та присвоюють індивідуальний номер для подальшої ідентифікації.

Необхідні документи включають копії паспорта, РНОКПП, довідку внутрішньо переміщеної особи, свідоцтва про народження чи шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника, а також документи, що підтверджують пріоритетність на отримання даху над головою.

Важливо знати, що органи влади не можуть вимагати плату за поселення або допомогу у розміщенні.

