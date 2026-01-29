Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на стабильное функционирование сервиса и обеспечение бесперебойного вывоза мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Новые цены охватывают водоснабжение, канализацию и вывоз бытовых отходов.

В Заводской общине изменения приняли из-за увеличения затрат на ремонт оборудования и закупку материалов. Местные власти отметили, что предыдущие ставки не покрывали реальные потребности коммунального предприятия, что могло привести к перебоям в работе систем. Новые тарифы позволяют обеспечить регулярную уборку территорий и поддержание санитарного состояния.

Для жителей многоэтажек плата выросла на 14,95 гривны - до 48,80 гривны на человека ежемесячно. Владельцы частных домов будут платить 37 гривен вместо 25. Тарифы для бюджетных учреждений увеличены на 2,55 гривны, а для других потребителей - на 2,94.

Решение основывается на экономических расчетах КП "Заводское-2010". Граждане могут посылать предложения или замечания непосредственно к предприятию или по электронной почте.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на стабильное функционирование сервиса и обеспечение бесперебойного вывоза мусора, обслуживание сетей и поддержку надлежащего уровня обслуживания.

Жителям советуют заранее планировать семейный бюджет, своевременно оплачивать счета и следить за официальными сообщениями совета. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и субсидии, частично компенсирующие дополнительные расходы.

Своевременная оплата гарантирует бесперебойную работу коммунальных систем и комфортные условия для всех жителей.

