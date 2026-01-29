Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на стабільне функціонування сервісу та забезпечення безперебійного вивезення сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові розцінки охоплюють водопостачання, каналізацію та вивезення побутових відходів.

У Заводській громаді зміни ухвалили через збільшення витрат на ремонт обладнання та закупівлю матеріалів. Місцева влада зазначила, що попередні ставки не покривали реальні потреби комунального підприємства, що могло призвести до перебоїв у роботі систем. Нові тарифи дозволяють забезпечити регулярне прибирання територій і підтримку санітарного стану.

Для мешканців багатоповерхівок плата зросла на 14,95 гривні — до 48,80 гривні на особу щомісяця. Власники приватних будинків сплачуватимуть 37 гривень замість 25. Тарифи для бюджетних установ збільшено на 2,55 гривні, а для інших споживачів — на 2,94.

Рішення ґрунтується на економічних розрахунках КП «Заводське-2010». Громадяни можуть надсилати пропозиції або зауваження безпосередньо до підприємства або електронною поштою.

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на стабільне функціонування сервісу та забезпечення безперебійного вивезення сміття, обслуговування мереж і підтримку належного рівня обслуговування.

Мешканцям радять заздалегідь планувати сімейний бюджет, вчасно оплачувати рахунки та слідкувати за офіційними повідомленнями ради. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та субсидії, що частково компенсують додаткові витрати.

Своєчасна оплата гарантує безперебійну роботу комунальних систем та комфортні умови для всіх мешканців громади.

