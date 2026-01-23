В субботу, 24 января 2026 года, на время проведения плановых работ в электросетях в Харьковской области будут действовать дополнительные графики отключения света.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в пределах Харьковской области на субботу, 24 января 2026 года, сообщает Politeka.

Речь идет об обесточиваниях, связанных с проведением плановых профилактических и ремонтных работ в электросетях региона, которые должны повысить надежность электроснабжения и обезопасить от возможных аварийных ситуаций. Они действуют дополнительно к графикам почасовых отключений света.

В частности, по данным облэнерго, дополнительные графики отключения света 24 января будут применяться в пределах Люботинского городского территориального общества, пишет Politeka. Ориентировочно с 9 до 16 часов без электроснабжения останутся жители Люботина, проживающие по адресам:

ул. Государственная, 82А, 84, 84А, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118;

ул. Криничная, 5, 7-9, 9/2, 10-18, 20, 21, 23, 24/12, 25-30, 30А, 31-35, 36/2, 37, 38/1, 39-41, 43, 45, 47, 51;

Алексеевская, 2/29, 3-5, 6/2, 7-9, 11, 13, 14/33, 15/22, 16;

Скифская, 30, 32, 34, 36, 39-48, 48А, 49, 50/6, 51, 51А, 53, 55/4;

пер. Криничный, 1А, 3-8, 10, 11, 12А, 13;

пер. Алексеевский, 1, 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

въезд Перекопский, 1А, 3, 4, 6, 6/2;

в-д Алексеевский, 1/8, 3-11.

О других плановых обесточениях в Харьковской области на 24 января 2026 года могут объявить позже, следите за актуальными данными на страницах облэнерго и своей территориальной громады.

