У суботу, 24 січня 2026 року, на час проведення планових робіт в електромережах у Харківській області діятимуть додаткові графіки відключення світла.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в межах Харківської області на суботу, 24 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Мова йде про знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних і ремонтних робіт в електромережах регіону, які мають підвищити надійність електропостачання та убезпечити від можливих аварійних ситуацій. Вони діють додатково до графіків погодинних відключеннь світла.

Зокрема, за даними обленерго, додаткові графіки відключення світла 24 січня будуть застосовувати в межах Люботинської міської територіальної громади, пише Politeka. Орієнтовно з 9 до 16 години без електропостачання залишаться мешканці Люботина, які проживають за адресами:

вул. Державна, 82А, 84, 84А, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118;

вул. Кринична, 5, 7-9, 9/2, 10-18, 20, 21, 23, 24/12, 25-30, 30А, 31-35, 36/2, 37, 38/1, 39-41, 43, 45, 47, 51;

Олексіївська, 2/29, 3-5, 6/2, 7-9, 11, 13, 14/33, 15/22, 16;

Скіфська, 30, 32, 34, 36, 39-48, 48А, 49, 50/6, 51, 51А, 53, 55/4;

пров. Криничний, 1А, 3-8, 10, 11, 12А, 13;

пров. Олексіївський, 1, 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

вʼїзд Перекопський, 1А, 3, 4, 6, 6/2;

в-д Олексіївський, 1/8, 3-11.

Про інші планові знеструмлення в Харківській області на 24 січня 2026 року можуть оголосити пізніше, стежте за актуальними даними на сторінках обленерго та своєї територіальної громади.

