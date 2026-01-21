В связи с плановыми профилактическими работами в электросетях в Одесской области 22 и 23 января 2026 будут действовать дополнительные графики отключения света.

АО "ДТЭК Одесские электросети" предупреждает о новых локальных графиках отключения света в области на 22 и 23 января 2026 года, сообщает Politeka.

В пределах Окнянского общества дополнительные графики отключения света будут действовать с 8 до 19 часов:

22 января – с. Ставрово, Ивановка, частично Антоновка (ул. Мирная, Соборная, Центральная, Школьная, Первый район), Владимировка (Шевченко), Демьяновка (Одесская, Демьяновка), Степановка (Анисимова, Вишневая, Дружбы, Уютная, Комарова, Мира, Одесская, Плавневая, Садовая, Средняя, Шевченко, пер. Тихий);

23 – с. Маяки, Ивановка, Антоновка, Владимировка, Демьяновка, Ставрово.

В пределах Великобуялицкой сельской общины обесточивание, по данным ДТЭК, состоится 22.01 в поселке Буялык (ул. 8 Марта, Виноградная, Железнодорожная, Покровская, Нины Строкатой) с 8:00 до 18:00, пишет Politeka.

На территории Куяльницкой общины ограничения электроснабжения будут применять с 8 до 19 часов 22 числа – частично в с. Соболевка, Затишье, а 23 – Соболевка, Новоселовка, Чубовка. В течение двух дней с 8:00 до 17:00 – с. Мардаровка.

В селе Граденицы обесточения будут проходить с 9:00 до 18:00 22 числа для домов по улицам Мира, Степная, Центральная, а 23 - Веселая, Зеленая, Звездная, Мира, Молодежная, Набережная, Победы, Полевая, Рыбацкая, Садовая, Свободы, Солнечная, Степная, Хуторская, Центральная, Шевченко, Широкая, пер. 1 и 2 Степной, Победы, Радостный, Тихий, Черноморский.

Также 23 января дополнительные графики отключения света затронут с 8 до 17 часов г. Беляевка и с. Мирное (Солнечная, Центральная).

