В некоторых населенных пунктах Харьковской области в понедельник, 26 января 2026, будут действовать локальные графики отключения света.

Специалисты облэнерго предупреждают о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области на понедельник, 26 января 2026 года, пишет Politeka.

Эти ограничения будут действовать только в отдельных населённых пунктах региона в связи с проведением плановых профилактических работ в электрических сетях.

В частности, по данным облэнерго, 26 января в Харьковской области дополнительные графики отключения света, связанные с проведением плановых работ в электросетях, будут применяться в пределах Близнюковского поселкового территориального общества, сообщает Politeka.

С 8:30 до 17:00 без электроэнергии останутся жители поселка Близнюки, проживающие на ул. Свободы, Независимости, Калиновая, Казацкая, Молодежная, Веры Складневой и в районе автомойки.

Также 26 января локальные графики отключения света коснутся Люботинского городского территориального общества в Харьковской области. Обесточение в городе Люботин будет происходить примерно с 9:00 до 16:00 для домов по следующим адресам:

ул. Государственная, 45/48, 47, 49, 51, 53, 55, 56А, 57, 58, 59А, 60, 61А, 62, 63, 65, 66/1, 67-69, 69А, 70-80, 80 87, 89, 91/1;

ул. Валерия Лобановского, 2А, 32;

Философская, 2, 2А, 3-6, 8-13, 29;

Свободная, 46;

пер. Валерия Лобановского, 3, 4, 6, 7/2;

въезд Винницкий, 64/2.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.