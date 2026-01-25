Специалисты облэнерго предупреждают о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области на понедельник, 26 января 2026 года, пишет Politeka.
Эти ограничения будут действовать только в отдельных населённых пунктах региона в связи с проведением плановых профилактических работ в электрических сетях.
В частности, по данным облэнерго, 26 января в Харьковской области дополнительные графики отключения света, связанные с проведением плановых работ в электросетях, будут применяться в пределах Близнюковского поселкового территориального общества, сообщает Politeka.
С 8:30 до 17:00 без электроэнергии останутся жители поселка Близнюки, проживающие на ул. Свободы, Независимости, Калиновая, Казацкая, Молодежная, Веры Складневой и в районе автомойки.
Также 26 января локальные графики отключения света коснутся Люботинского городского территориального общества в Харьковской области. Обесточение в городе Люботин будет происходить примерно с 9:00 до 16:00 для домов по следующим адресам:
- ул. Государственная, 45/48, 47, 49, 51, 53, 55, 56А, 57, 58, 59А, 60, 61А, 62, 63, 65, 66/1, 67-69, 69А, 70-80, 80 87, 89, 91/1;
- ул. Валерия Лобановского, 2А, 32;
- Философская, 2, 2А, 3-6, 8-13, 29;
- Свободная, 46;
- пер. Валерия Лобановского, 3, 4, 6, 7/2;
- въезд Винницкий, 64/2.
