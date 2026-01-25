У деяких населених пунктах Харківської області в понеділок, 26 січня 2026, діятимуть локальні графіки відключення світла.

Фахівці обленерго попереджають про додаткові графіки відключення світла в Харківській області на понеділок, 26 січня 2026 року, пише Politeka.

Ці обмеження діятимуть лише в окремих населених пунктах регіону у звʼязку з проведенням планових профілактичних робіт в електричних мережах.

Зокрема, за даними обленерго, 26 січня в Харківській області додаткові графіки відключення світла, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах, будуть застосовувати в межах Близнюківської селищної територіальної громади, повідомляє Politeka.

З 8:30 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці селища Близнюки, які проживають по вул. Свободи, Незалежності, Калинова, Козацька, Молодіжна, Віри Складнєвої та в районі автомийки.

Також 26 січня локальні графіки відключення світла торкнуться Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. Знеструмлення в місті Люботин відбуватимуться приблизно з 9:00 до 16:00 для будинків за такими адресами:

вул. Державна, 45/48, 47, 49, 51, 53, 55, 56А, 57, 58, 59А, 60, 61А, 62, 63, 65, 66/1, 67-69, 69А, 70-80, 80А, 81, 81А, 83-85, 87, 89, 91/1;

вул. Валерія Лобановського, 2А, 32;

Філософська, 2, 2А, 3-6, 8-13, 29;

Вільна, 46;

пров. Валерія Лобановського, 3, 4, 6, 7/2;

вʼїзд Вінницький, 64/2.

