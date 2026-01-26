Энергетики заранее уведомляют жителей о графиках отключения света в Житомирской области на 27 января.

Графики отключения света в Житомирской области на 27 января составили из-за плановых работ в пределах части населенных пунктов региона, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житомиробленерго".

27 января в Житомирской области вводятся графики отключения электроэнергии в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на электросетях.

Энергетики заранее сообщают жильцам о возможных временных перебоях в подаче электроэнергии и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь эти работы направлены на повышение надежности и безопасности энергоснабжения.

С 9 до 17 часов будут выключать следующие населенные пункты в Житомирской области:

Полянка улицы:

Дружбы - 6;

Партызанська - 1, 2, 7, 11;

Щаслыва - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16

Бондаривка:

ул. Тараса Шевченка - 27, 30, 32, 42, 48

Буда:

ул. Центральна - 1, 2, 15, 17

Грозыне:

ул. Володымыра Шленчека - 26

Грабы улицы:

Заричанська - 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8;

Космонавтив - 4, 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Лисова - 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19;

Солнечная - 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48;

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41;

Незалежности - 12

Лугыны улицы:

Зелена — 2, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 29А, 29Б, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 47, 47А, 47Б, 48, 49, 49А, 49Б, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62А, 64, 66;

Трыпильська - 1, 2, 3, 5, 7; 1

пер. Зеленый - 4А; 2

пров. Зеленый - 4;

І -й переулок Зеленый – 5;

ІІ переулок Зеленый - 6;

пр. Зеленый 2 - 2/2, 3А/1, 10/2, 12, 14, 4, 8/2, 16.

Лебедынци:

ул. Грушкы 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 2а, 3, 4, 7, 8, 9

Графики отключений "Житомиробленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

