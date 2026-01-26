Енергетики заздалегідь повідомляють мешканців про графіки відключення світла в Житомирській області на 27 січня.

Графіки відключення світла в Житомирській області на 27 січня склали через планові роботи в межах частини населених пунктів регіону, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

У Житомирській області 27 січня вводяться графіки відключення електроенергії у зв’язку з проведенням планових технічних та ремонтних робіт на електромережах.

Енергетики заздалегідь повідомляють мешканців про можливі тимчасові перебої в подачі електроенергії та просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже ці роботи спрямовані на підвищення надійності та безпеки енергопостачання.

З 9 до 17 години будуть вимикати наступні населені пункти у Житомирській області:

Полянка вулиці:

Дружби — 6;

Партизанська — 1, 2, 7, 11;

Щаслива — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16

Бондарівка:

вул. Тараса Шевченка — 27, 30, 32, 42, 48

Буда:

вул. Центральна — 1, 2, 15, 17

Грозине:

вул. Володимира Шленчака — 26

Граби вулиці:

Зарічанська — 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8;

Космонавтів — 4, 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Лісова — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19;

Сонячна — 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48;

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41;

Незалежності — 12

Лугини вулиці:

Зелена — 2, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 29А, 29Б, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 47, 47А, 47Б, 48, 49, 49А, 49Б, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62А, 64, 66;

Трипільська — 1, 2, 3, 5, 7; 1

пров. Зелений — 4А; 2

пров. Зелений — 4;

І-й провулок Зелений — 5;

ІІ провулок Зелений — 6;

пр. Зелений 2 — 2/2, 3А/1, 10/2, 12, 14, 4, 8/2, 16.

Лебединці:

вул. Грушки 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 2а, 3, 4, 7, 8, 9

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

