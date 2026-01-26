Обмеження руху транспорту в Києві запровадили у січні на кількох важливих транспортних напрямках через проведення планових та капітальних ремонтів.

Обмеження руху транспорту в Києві пов’язані з роботами на Південному мостовому переході та на шляхопроводі біля станції метро "Осокорки", які виконують комунальні служби столиці, повідомляє Politeka.

У Київській міській державній адміністрації із посиланням на КК "Київавтодор" пояснили, що тимчасові обмеження руху транспорту в Києві необхідні для підтримання безпеки дорожньої інфраструктури та подальшої безперебійної експлуатації мостів і шляхопроводів.

Зокрема, у Києві частково діє обмеження руху транспорту через Наддніпрянське шосе на Південному мостовому переході. Ускладнення проїзду встановлені на період з 17 січня до 1 лютого щоденно з 8:00 до 20:00.

У цей період дорожники КП "Київавтошляхміст" виконують ремонт металевого огородження на естакаді з’їзду з Південного мостового переходу у напрямку Корчуватого.

У КМДА звертають увагу, що ускладнення проїзду також стосуються ще однієї важливої транспортної артерії столиці. Орієнтовно до серпня 2026 року частково перекрили проїзд шляхопроводом на перетині просп. Миколи Бажана з Дніпровською набережною.

Ці заходи пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро "Осокорки". Зазначається, що курсування автівок ускладнене ще з 3 липня 2025 року.

Комунальники нагадують, що цей шляхопровід було відкрито у 1990 році і з того часу капітальний ремонт на ньому не проводився. Через значний строк експлуатації виникла необхідність у масштабному оновленні конструкцій.

Для збереження можливості курсування автівок, ремонтні роботи виконують поетапно, без повного перекриття шляхопроводу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Києві: українців чекають зміни, до чого готуватись в січні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: де надають підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: через яку покупку можуть припинити виплати.