Подорожание проезда в Винницкой области стало заметно для тех, кто пользуется междугородним транспортом.

Подорожание проезда в Винницкой области касается маршрута Винница-Казатин, сообщает Politeka.

Обсуждение темы подорожания проезда в Винницкой области началось с того, что в соцсетях появилось объявление об увеличении стоимости билета.

Там было указано, что с 15 января 2026 тариф подрастет до 120 гривен. Представитель ассоциации перевозчиков Вячеслав Дарморос подтвердил, что цена на этот рейс давно не изменялась, и в январе 2026 г. возникла необходимость скорректировать тариф.

По словам Дармороса, средняя цена по региону составляет 2 гривны 40 копеек за километр, а маршрут Винница-Казатин имеет длину 85 километров. Раньше стоимость билета была значительно ниже, чем по другим направлениям.

Для сравнения, рейс Винница-Хмельницк, охватывающий 63 километра, стоит 161 гривну. Перевозчики решили постепенно повышать тариф, чтобы не создавать значительную нагрузку на пассажиров.

Следует отметить, что подорожание проезда в Винницкой области произошло с учетом экономических реалий и затрат на обслуживание маршрутов.

Представитель ассоциации перевозчиков подчеркнул, что повышение цены умеренно и рассчитано на долгосрочную стабилизацию тарифов.

Для винничан и гостей города это означает, что поездка на маршрутке в Казатин теперь стоит чуть больше, чем раньше, но сохраняется сравнительно доступная цена на фоне других маршрутов региона.

Представители ассоциации призывают пассажиров учитывать новую стоимость при планировании своих поездок, чтобы это не стало неприятной неожиданностью.

