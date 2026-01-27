Подорожчання проїзду у Вінницькій області стало помітним для тих, хто користується міжміським транспортом.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області стосується маршруту Вінниця-Козятин, повідомляє Politeka.

Обговорення теми подорожчання проїзду у Вінницькій області почалося із того, що у соцмережах з’явилося оголошення про збільшення вартості квитка.

Там було вказано, що з 15 січня 2026 року тариф підросте до 120 гривень. Представник асоціації перевізників Вячеслав Дарморос підтвердив, що ціна на цей рейс давно не змінювалася, і в січні 2026 року виникла необхідність скоригувати тариф.

За словами Дармороса, середня ціна по регіону наразі складає 2 гривні 40 копійок за кілометр, а маршрут Вінниця-Козятин має довжину 85 кілометрів. Раніше вартість квитка була значно нижчою, ніж на інших напрямках.

Для порівняння, рейс Вінниця-Хмільник, що охоплює 63 кілометри, коштує 161 гривню. Перевізники вирішили поступово підвищувати тариф, аби не створювати значного навантаження на пасажирів.

Варто зазначити, що подорожчання проїзду у Вінницькій області відбулося з урахуванням економічних реалій та витрат на обслуговування маршрутів.

Представник асоціації перевізників наголосив, що підвищення ціни є помірним і розраховане на довгострокову стабілізацію тарифів.

Для вінничан і гостей міста це означає, що поїздка на маршрутці до Козятина тепер коштує трохи більше, ніж раніше, але зберігається порівняно доступна ціна на тлі інших маршрутів регіону.

Представники асоціації закликають пасажирів враховувати нову вартість при плануванні своїх поїздок, щоб це не стало неприємною несподіванкою.

