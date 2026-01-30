Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе предусматривает не только питание.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновляется с начала января 2026, сообщает Politeka.

Волонтерский центр «Гостиная хата» объявил старт нового сезона проекта «Еда Жизни», направленного на поддержку людей, нуждающихся в ежедневном питании.

Раздача горячих обедов и теплых напитков производится ежедневно в 12:30. Программа ориентирована на внутренне перемещенные лица, переселенцы и пожилые жители города.

Пункт выдачи работает по адресу Водопроводная, 13. Организаторы просят горожан информировать об инициативе тех, кому она может быть полезна.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе предусматривает не только питание, но и живое общение, консультации и ежедневное внимание к потребностям пожилых людей.

Проект действует постоянно и помогает участникам поддерживать здоровье и оставаться социально активными в сложный период.

Кроме этого, в городе информировали о еще одной форме помощи. Инициатива ориентирована на пожилых жителей, которые из-за экономических проблем оказались в сложных бытовых обстоятельствах. Основное внимание сосредоточено на обеспечении питанием и базовой социальной поддержке.

С начала действия программы организовано 483 адресных горячих обеда. Пакеты доставляют непосредственно в дома одиноких людей, пенсионеров и семей с детьми, что помогает уменьшить нагрузку и избегать скоплений. Ежедневно такую ​​поддержку получают более 70 человек.

Представители центра советуют заблаговременно уточнять графики и наличие ресурсов, готовить документы и следить за официальными сообщениями, чтобы поддержка была доступна всем нуждающимся.

