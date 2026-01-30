Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі передбачає не лише харчування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновлюється з початку січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Волонтерський центр «Гостинна хата» оголосив старт нового сезону проєкту «Їжа Життя», спрямованого на підтримку людей, які потребують щоденного харчування.

Роздача гарячих обідів і теплих напоїв відбувається щодня о 12:30. Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, переселенців та літніх мешканців міста.

Пункт видачі працює за адресою Водопровідна, 13. Організатори просять містян інформувати про ініціативу тих, кому вона може бути корисною.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі передбачає не лише харчування, а й живе спілкування, консультації та щоденну увагу до потреб людей похилого віку.

Проєкт діє на постійній основі та допомагає учасникам підтримувати здоров’я й залишатися соціально активними у складний період.

Крім цього, у місті інформували про ще одну форму допомоги. Ініціатива орієнтована на літніх жителів, які через економічні труднощі опинилися у складних побутових обставинах. Основну увагу зосереджено на забезпеченні харчуванням і базовій соціальній підтримці.

Від початку дії програми організовано 483 адресні гарячі обіди. Пакети доставляють безпосередньо до осель самотніх людей, пенсіонерів і сімей з дітьми, що допомагає зменшити навантаження та уникати скупчень. Щодня таку підтримку отримують понад 70 мешканців.

Представники центру радять завчасно уточнювати графіки та наявність ресурсів, готувати документи й стежити за офіційними повідомленнями, щоб підтримка була доступною для всіх, хто її потребує.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.