Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется государством и проверенными организациями, чтобы обеспечить граждан временным или долгосрочным убежищем.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно получить несколькими способами

Первый вариант заключается в том, что можно обратиться в контакт-центры в территориальных общинах в регионе, где специалисты консультируют переселенцев по имеющимся жилищам.

Надо представиться, ответить на вопросы консультантов и описать свои потребности. Центры предоставят информацию о доступных коммунальных заведениях социальной сферы, общежитиях или других временных вариантах поселения.

Если внутренне перемещенное лицо планирует остаться на длительный срок, можно выбрать одну из территориальных общин региона.

Для удобства поиска бесплатного жилья ВПЛ в Киевской области также могут воспользоваться онлайн-платформами, например сайтом «Допомогай», позволяющим найти временную крышу над головой как в городах Украины, так и за рубежом.

Каждое объявление проверяют вручную, чтобы обеспечить безопасность жильцов. Дополнительно работает горячая линия 0 (800) 332-238, где можно получить консультацию по имеющимся вариантам.

Еще один полезный ресурс – государственный вебресурс «Прихисток», позволяющий отслеживать количество свободных мест в зарегистрированных помещениях разных областей Украины.

На сайте доступны фильтры для быстрого поиска дома и просмотра условий поселения. Для дополнительного удобства переселенцы могут пользоваться телеграммом «Турботник» от Министерства цифровой трансформации.

Он помогает найти временное бесплатное жилье для ВП в Киевской области или необходимые вещи в Центрах предоставления административных услуг.

