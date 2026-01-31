Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається державою та перевіреними організаціями, щоб забезпечити громадян тимчасовим або довготривалим прихистком.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області можна отримати кількома способами, повідомляє Politeka.

Перший варіант полягає у тому, що можна звернутися до контакт-центрів у територіальних громадах в регіоні, де спеціалісти консультують переселенців щодо наявних помешкань.

Потрібно представитися, відповісти на запитання консультантів та описати свої потреби. Центри нададуть інформацію про доступні комунальні заклади соціальної сфери, гуртожитки або інші тимчасові варіанти поселення.

Якщо внутрішньо переміщена особа планує залишитися на тривалий термін, можна обрати одну з територіальних громад регіону.

Для зручності пошуку безкоштовного житла ВПО у Київській області також можуть скористатися онлайн-платформами, наприклад сайтом «Допомагай», що дозволяє знайти тимчасовий дах над головою як у містах України, так і за кордоном.

Кожне оголошення перевіряють вручну, щоб забезпечити безпеку мешканців. Додатково працює гаряча лінія 0 (800) 332-238, де можна отримати консультацію щодо наявних варіантів.

Ще один корисний ресурс - державний вебресурс «Прихисток», який дозволяє відслідковувати кількість вільних місць у зареєстрованих помешканнях різних областей України.

На сайті доступні фільтри для швидкого пошуку відповідного дому та перегляду умов поселення. Для додаткової зручності переселенці можуть користуватися телеграм-ботом «Турботник» від Міністерства цифрової трансформації.

Він допомагає знайти тимчасове безкоштовне житло для ВПо у Київській області або необхідні речі в Центрах надання адміністративних послуг.

