Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области в 2026 году предоставляется по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Информацию о выплатах обнародовал Пенсионный фонд Украины.

Финансовая поддержка рассчитана на внутренне перемещенных лиц, состоящих на учете и нуждающихся в помощи. Выплаты предоставляются на очередной шестимесячный период с возможностью продления при соблюдении условий.

Одним из ключевых требований является уровень среднемесячного дохода семьи за три месяца. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 прожиточный минимум составляет 2 595 гривен. Соответственно, максимальная допустимая сумма дохода для участия в программе составляет 10380 гривен на одного человека.

В то же время, отдельные категории граждан получают выплаты независимо от финансового положения. К ним относятся пенсионеры с невысокими пенсиями, люди с инвалидностью I и II групп, дети с ограниченными возможностями до 18 лет, сироты и молодежь без родительской опеки до 23 лет, а также приемные семьи и опекуны.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области оформляется через органы социальной защиты. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие статус переселенца и уровень доходов. После проверки информации принимается решение о начислении средств.

В ведомстве отмечают, что программа частично компенсирует расходы на жилье, питание и базовые нужды, помогая людям сохранять финансовую стабильность и быстрее адаптироваться в новых условиях проживания.

