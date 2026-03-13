В правительстве пока не называют точные сроки завершения отопительного сезона во Львове на 2026 год, однако некоторые изменения уже произошли.

Завершение отопительного сезона во Львове еще не наступило, однако в городе уже изменили температурный режим, сообщает Politeka.net.

В городском совете горожан предупредили об изменениях.

В Украину пришло ощутимое весеннее потепление, потому во многих городах постепенно начинают изменять режим работы систем отопления. Во Львове, в частности, теплоснабжение переводится на ночной режим.

В городском совете сообщили, что из-за повышения температуры воздуха днем ​​подачу тепла в дома будут временно приостанавливать. В то же время, в ночные часы отопление будут восстанавливать, ведь в это время температура пока остается достаточно низкой.

Такой режим означает, что когда температура воздуха на воздухе поднимается выше +6…+8 °C, подачу теплоносителя в дома могут полностью перекрывать. В этой связи жильцам советуют самостоятельно регулировать подачу тепла в доме: утром закрывать задвижку, чтобы не потреблять лишнее тепло, а вечером снова открывать ее, чтобы здание не охлаждалось. В то же время, специалисты отмечают, что частичное перекрытие запорно-регулирующей арматуры не допускается — она должна быть либо полностью открыта, либо полностью закрыта.

Вместе с тем, в правительстве пока не называют точных сроков завершения отопительного сезона во Львове на 2026 год. Окончательное решение будет приниматься в зависимости от погодных условий. При этом власти уверяют, что у страны достаточно ресурсов для стабильной работы систем теплоснабжения.

По словам вице-премьер-министра — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, завершение отопительного сезона не будет привязываться к конкретной дате. В случае необходимости система теплоснабжения может работать даже до середины апреля. Поэтому дальнейшие решения будут приниматься, ориентируясь, прежде всего, на температурные показатели.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области: что нужно сделать для получения.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров во Львовской области: где можно получать 38 тысяч гривен зарплаты.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: какие изменения внедряются.