Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році надається за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Інформацію про виплати оприлюднив Пенсійний фонд України.

Фінансова підтримка розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку та потребують допомоги. Виплати надаються на черговий шестимісячний період із можливістю продовження у разі дотримання умов.

Однією з ключових вимог є рівень середньомісячного доходу родини за попередні три місяці. Він не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 2 595 гривень. Відповідно, максимальна допустима сума доходу для участі у програмі складає 10 380 гривень на одну людину.

Водночас окремі категорії громадян отримують виплати незалежно від фінансового стану. До них належать пенсіонери з невисокими пенсіями, люди з інвалідністю I та II груп, діти з обмеженими можливостями до 18 років, сироти та молодь без батьківського піклування до 23 років, а також прийомні родини та опікуни.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області оформлюється через органи соціального захисту. До заяви додають документи, що підтверджують статус переселенця та рівень доходів. Після перевірки інформації ухвалюють рішення щодо нарахування коштів.

У відомстві наголошують, що програма частково компенсує витрати на житло, харчування та базові потреби, допомагаючи людям зберігати фінансову стабільність та швидше адаптуватися в нових умовах проживання.

