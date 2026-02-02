Щоб оформити безкоштовне житло для ВПО в Київській області, слід стати на облік.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне переселенцям, які потребують тимчасового прихистку, повідомляє Politeka.

Інформацію про наявні варіанти надає офіційний портал «Дія».

Внутрішньо переміщені особи та члени їхніх сімей можуть отримати помешкання зі спеціального фонду, який формують місцеві ради або уповноважені органи. Житло надають на строк до одного року з можливістю продовження, якщо немає іншого варіанту. Мінімальна площа на одну особу становить шість квадратних метрів. Розподіл відбувається за бальною системою, а першочергове право мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, пенсіонери та особи з втратою працездатності, чиє житло пошкоджене або зруйноване.

Щоб оформити безкоштовне житло для ВПО в Київській області, слід стати на облік у ЦНАПі, виконавчому органі сільської чи міської ради або районній адміністрації. Кожній особі чи сім’ї присвоюють індивідуальний номер у обліковій справі. До пакета документів входять паспорти, довідка ВПО, свідоцтва про родинні зв’язки, ідентифікаційний код та підтвердження пріоритетного права, якщо таке є. Пошкоджене житло підтверджується заявою членів сім’ї.

Відмовити можуть лише у разі неповного пакета документів або надання недостовірної інформації. Рішення можна оскаржити через суд.

Ті, хто не належить до категорій з першочерговим правом, можуть самостійно шукати житло через перевірені контакт-центри, державний ресурс «Прихисток», волонтерські платформи або офіційні телеграм-боти. Такі інструменти допомагають знайти тимчасові або постійні помешкання та отримати підтримку у центрах надання адміністративних послуг.

Таким чином, державна програма забезпечує переселенців базовими житловими потребами, дозволяє зберегти стабільність та поступово адаптуватися до нового середовища.

