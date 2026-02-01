Фахівці зазначають, що попит на оренду квартир у Луцьку залишається стабільним.

Станом на січень 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир у Луцьку тримається на рівні близько 5 000 гривень на місяць, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті ЛУН.

Двокімнатні помешкання здають приблизно за 8 000 гривень, демонструючи невелике зростання порівняно з минулим роком.

За підрахунками аналітиків, місцеві мешканці витрачають на оренду близько 20–25% середньої заробітної плати, що робить житло відносно доступним. Показник «роки оренди» для однокімнатного житла наразі складає 16–17 років, а для двокімнатних — близько 18–19 років.

На ринку з’являються й конкретні цікаві пропозиції. Наприклад, двокімнатна квартира на Володимирській, 77-А, площею 40 м² здається за 9 500 гривень на місяць. Помешкання щойно після ремонту, повністю мебльоване, з окремим входом та власною кладовкою. Оренда передбачає довгостроковий термін, без посередників.

Ще одна двокімнатна квартира на проспекті Соборності, 36, площею 62 м² коштує 16 000 гривень на місяць. Житло розташоване у районі ТЦ «Порт Сіті», має роздільне планування, повністю мебльоване та оснащене побутовою технікою. Квартира вільна з 16 лютого, поруч розвинена інфраструктура: магазини, школи, садочки та зупинки транспорту.

Фахівці зазначають, що попит на оренду квартир у Луцьку залишається стабільним. Різноманітність пропозицій дозволяє орендарям обирати житло відповідно до бюджету, площі та зручності розташування.

Прогнозується, що найближчими місяцями вартість оренди залишатиметься стабільною, а квартири з якісним ремонтом та меблями можуть тримати ціну на високому рівні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області: що саме дорожчає та наскільки