Новый график движения поездов в Киевской области начал действовать после корректировок, коснувшихся пригородного сообщения на фастовском железнодорожном участке.

Новый график движения поездов в Киевской области был введен АО "Укрзализныця" с учетом ситуации безопасности и осложнения движения на фастовском участке, который накануне потерпел враждебное поражение, сообщает Politeka.

В официальном телеграмм-канале компании объяснили, что изменения стали частью масштабного пересмотра пригородного движения по всей стране.

Основной целью нового графика поездов в Киевской области называют повышение безопасности пассажиров, оптимизацию логистики и уменьшение задержек на перегруженных направлениях.

По информации перевозчика, новый график движения поездов в Киевской области начал действовать с 22 января 2026 года и касается, в частности, составов, проходящих через Белую Церковь.

В ежедневном сообщении сохранили курсирование пригородные рейсы №6232 Фастов-1 - Мироновка с прибытием в 05:50 и отправлением в 05:52, №6231/6008 Мироновка - Киев-Пасс. Северная со временем 05:53 и 05:55, а также №6234 Фастов-1 – Мироновка, который проходит через станцию ​​в 07:55 – 07:57.

В первой половине дня по обновленному расписанию курсирует №6005/6236 Киев-Пасс. Пригородный – Мироновка со временем 10:17 – 10:19, после чего следует рейс №6233 Мироновка – Фастов-1, останавливающийся в 10:57 – 10:59.

Во второй половине дня курсирования через Белую Церковь обеспечивают №6235/6024 Мироновка Киев-Пасс. Северная с показателями (15:10 – 15:12), №6021/6238 Киев-Пасс. Пригородный – Мироновка (18:07 – 18:09), а также №6237 Мироновка – Фастов-1, (18:42 – 18:44).

Поздним вечером курсируют рейсы №6240 Фастов-1 -Мироновка (21:52 - 21:55) и №6241 Мироновка - Фастов-1 (21:54 - 21:56).

Отдельно в "Укрзализныце" уточнили, что в рабочие дни кроме субботы и воскресенья через Белую Церковь курсируют дополнительные пригородные поезда №7031/7032, а также №7039/7040.

