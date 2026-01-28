Новий графік руху поїздів у Київській області почав діяти після коригувань, які торкнулися приміського сполучення на фастівській залізничній ділянці.

Новий графік руху поїздів у Київській області був запроваджений АТ "Укрзалізниця" з урахуванням безпекової ситуації та ускладнення руху на фастівській ділянці, яка напередодні зазнала ворожого ураження, повідомляє Politeka.

В офіційному Телеграм-каналі компанії пояснили, що зміни стали частиною масштабного перегляду приміського руху по всій країні.

Основною метою нового графіка поїздів у Київській області називають підвищення рівня безпеки пасажирів, оптимізацію логістики та зменшення затримок на перевантажених напрямках.

За інформацією перевізника, новий графік руху поїздів у Київській області почав діяти з 22 січня 2026 року і стосується, зокрема, складів, що проходять через Білу Церкву.

У щоденному сполученні зберегли курсування приміські рейси №6232 Фастів-1 - Миронівка з прибуттям о 05:50 та відправленням о 05:52, №6231/6008 Миронівка - Київ-Пас. Північна з часом 05:53 та 05:55, а також №6234 Фастів-1 - Миронівка, який проходить через станцію о 07:55 - 07:57.

У першій половині дня за оновленим розкладом курсує №6005/6236 Київ-Пас. Приміський - Миронівка з часом 10:17 - 10:19, після чого слідує рейс №6233 Миронівка - Фастів-1, що зупиняється о 10:57 - 10:59.

У другій половині дня курсування через Білу Церкву забезпечують №6235/6024 Миронівка Київ-Пас. Північна з показниками (15:10 - 15:12), №6021/6238 Київ-Пас. Приміський - Миронівка (18:07 - 18:09), а також №6237 Миронівка - Фастів-1,(18:42 - 18:44).

Пізно ввечері курсують рейси №6240 Фастів-1 -Миронівка (21:52 - 21:55) і №6241 Миронівка - Фастів-1 (21:54 - 21:56).

Окремо в "Укрзалізниці" уточнили, що в робочі дні, окрім суботи та неділі, через Білу Церкву курсують додаткові приміські поїзди №7031/7032, а також №7039/7040.

